Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan kaptanlık kararı açıklaması: Abartılacak bir durum yok

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan kaptanlık kararı açıklaması: Abartılacak bir durum yok

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündemde geniş yankı uyandıran kaptan değişikliği hakkında konuştu. Adalı, kararın saha içi iletişimden kaynaklandığını belirterek, “Bu konunun fazla büyütüldüğünü düşünüyorum” dedi. İşte Adalı'nın açıklamaları... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 19:12
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan kaptanlık kararı açıklaması: Abartılacak bir durum yok

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig'de oynanacak Konyaspor deplasmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son dönemdeki performans, takım içi dengeler ve özellikle kaptanlık değişikliği hakkında konuşan Adalı, camiaya moral mesajı verdi.

Adalı, Beşiktaş'ın yeni bir yapılanma sürecinde olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Taşlar zaman içerisinde yerlerine oturacak, kimse moralini bozmasın. Yeni bir takımız. Çok iyi bir hocamız var, gece gündüz çalışıyor. Beşiktaş toparlanacak, kimse merak etmesin. İnşallah Konyaspor deplasmanından da 3 puanla döneriz, bazı şeyler yoluna girmiş olur."

"KAPTANLIK KONUSU FAZLA ABARTILDI"

Beşiktaş Başkanı, son günlerde tartışma yaratan kaptanlık değişimi hakkında da net konuştu. Adalı, bu kararın bir kriz değil, teknik bir düzenleme olduğunu söyledi: "Takım kaptanları konusu biraz fazla abartıldı. Ole Gunnar Solskjaer döneminde gündeme gelmiş, hoca değişikliğiyle karar bu haftaya kaldı. Necip Uysal ve Mert Günok bu takımın kaptanları, ağabeyleridir. Pazubentin kimin kolunda olduğunun çok önemi yok."

"KARAR, HAKEM İLETİŞİMİ NEDENİYLE ALINDI"

Adalı, kaptanlık tercihlerinin tamamen saha içi iletişimle ilgili olduğunu vurguladı. Özellikle Galatasaray maçında görülen sarı kart sonrası yönetim olarak endişelendiklerini belirten başkan, kararın detaylarını şöyle açıkladı:

"Bunun tek bir sebebi var. Saha içindeki bazı olaylarda hakemle daha yakın ve daha resmi bir diyalog kurulması için böyle bir karar aldık. Galatasaray maçındaki sarı karttan sonra gerçekten endişelendim. Oturduk, konuştuk ve bu adımı attık."

Serdal Adalı, son olarak bu değişikliğin takım içi dengeleri etkilemeyeceğini vurgulayarak, "Bu kararın Beşiktaş'ın sahadaki iletişimini güçlendirmek dışında hiçbir anlamı yok" dedi.

