İzin bitti mesai başladı

Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından çalışmalarına devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan siyahbeyazlı oyuncular, taktiksel idmanlarla çalışmayı tamamladı. Siyah-beyazlı takım hazırlıklarına bugün de devam edecek.