Yabancı Kartal

Bu sezon rakip filelere 12 gol bırakan Beşiktaş'ta gollerin 11'i yabancılardan geldi. Rafa Silva (5) en skorer isim olurken onu Tammy Abraham (3) izledi.

Beşiktaş'ta bu sezon yabancı futbolcuların sergilediği performans dikkat çekiyor. Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı maç Avrupa kupaları nedeniyle ertelenen siyah-beyazlılar 8 hafta geride kalırken 7 kez sahaya çıktı. 1 maç eksiği bulunan Kara Kartal rakip filelere 12 gol bırakırken yabancı futbolcuların gol yükünü çekmesi dikkat çekiyor. Bu 12 golün 11'ini yabancı futbolcular kaydederken, Rafa Silva rakip fileleri 5 kez sarsarak takımdaki en skorer isim olmayı başardı.

TEK YERLİ İSİM OLDU

Portekizli oyuncuyu 3 golle Tammy Abraham takip ederken, El Bilal Toure, Cerny ve Jota Silva da birer gol kaydetti. Siyah-beyazlılarda Süper Lig'de gol sevinci yaşayan tek yerli futbolcu ise Cengiz Ünder oldu. F.Bahçe'den kiralık olarak kadroya katılan Cengiz, Başakşehir mücadelesinde bulduğu golle siyah-beyazlılarda ilk golünü kaydetti. Yeni transferlerden Orkun Kökçü ise yaptığı iki asistle bu alandaki en skorer isim oldu. Milli oyuncu cezası nedeniyle de bir maç kaçırdı.