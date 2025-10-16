CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Gündemi sallayacak iddia! Cenk Tosun Beşiktaş'a mı dönüyor?

TRANSFER HABERİ - Gündemi sallayacak iddia! Cenk Tosun Beşiktaş'a mı dönüyor?

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un Beşiktaş'a döneceği iddia edilmişti. Siyah-beyazlılar, deneyimli golcünün transferine ilişkin kararını verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 11:22
TRANSFER HABERİ - Gündemi sallayacak iddia! Cenk Tosun Beşiktaş'a mı dönüyor?

Çalkantılı günler geçiren Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Gündemi sallayacak iddia! Cenk Tosun Beşiktaş'a mı dönüyor?

Tecrübeli golcü, geçtiğimiz günlerde İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Gündemi sallayacak iddia! Cenk Tosun Beşiktaş'a mı dönüyor?

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcunun yeniden Beşiktaş'a transfer olacağı öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ - Gündemi sallayacak iddia! Cenk Tosun Beşiktaş'a mı dönüyor?

GÜNDEMDE YOK

Ancak milli futbolcunun siyah-beyazlıların transfer gündeminde yer almadığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Gündemi sallayacak iddia! Cenk Tosun Beşiktaş'a mı dönüyor?

2024 yaz transfer döneminde Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcu, ezeli rakip Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.

