TRANSFER HABERİ - Gündemi sallayacak iddia! Cenk Tosun Beşiktaş'a mı dönüyor?

Çalkantılı günler geçiren Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli golcü, geçtiğimiz günlerde İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcunun yeniden Beşiktaş'a transfer olacağı öne sürülmüştü. GÜNDEMDE YOK Ancak milli futbolcunun siyah-beyazlıların transfer gündeminde yer almadığı öğrenildi. 2024 yaz transfer döneminde Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcu, ezeli rakip Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.