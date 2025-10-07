Beşiktaş David Jurasek ile yollarını ayırıyor! Devre arasında...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı David Jurasek, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Siyah-beyazlılar, Çek futbolcuyu ocak ayında Portekiz ekibine geri gönderme kararı aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı sol kanat oyuncusu David Jurasek ile ocak ayında yollar ayrılabilir. Takvim'in haberine göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın 25 yaşındaki futbolcunun performansını yetersiz bulduğu ve bu görüşünü yönetimle paylaştığı öne sürüldü. Galatasaray derbisinde forma giyen Çek oyuncu, son dakikada hızlıca Galatasaray ceza sahasına girmiş ancak topu oyunda tutamamıştı. Bu pozisyon sonrasında Sergen Yalçın'ın yüzü düşmüştü. Milli ara sonrası Rıdvan Yılmaz, Jurasek'in formasını kapabilir. Beşiktaş'ın sol bek transferi için arayışlara başladığı da gelen haberler arasında.