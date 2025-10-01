Rafa bambaşka

Rafa Silva sazı eline aldı, takımını sırtlamaya devam ediyor. Kayseri deplasmanında futbol kariyerindeki ilk 'hat-trick'i yapan Portekizli maestro, Kocaelispor maçında da gol perdesini açan isim oldu. Süper Lig kariyerinin en erken golünü Körfez filelerine gönderen 32 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımda istatistiklerin efendisi... Rafa Silva bu sezon ligde Beşiktaş formasıyla en fazla gol atan (5), şut çeken (19), rakip ceza sahasında topla buluşan (38) ve faule maruz kalan (11) oyuncu oldu. 5 kez ağları sallayan siyah-beyazlı oyuncu, gol krallığı yarışında Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ve Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile birlikte zirveye ortak oldu.