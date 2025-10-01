CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Rafa bambaşka

Rafa bambaşka

32 yaşındaki maestro Beşiktaş formasıyla en fazla gol atan, en çok şut çeken, rakip ceza sahasında en çok topla buluşan oyuncu oldu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Rafa bambaşka

Rafa Silva sazı eline aldı, takımını sırtlamaya devam ediyor. Kayseri deplasmanında futbol kariyerindeki ilk 'hat-trick'i yapan Portekizli maestro, Kocaelispor maçında da gol perdesini açan isim oldu. Süper Lig kariyerinin en erken golünü Körfez filelerine gönderen 32 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımda istatistiklerin efendisi... Rafa Silva bu sezon ligde Beşiktaş formasıyla en fazla gol atan (5), şut çeken (19), rakip ceza sahasında topla buluşan (38) ve faule maruz kalan (11) oyuncu oldu. 5 kez ağları sallayan siyah-beyazlı oyuncu, gol krallığı yarışında Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ve Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile birlikte zirveye ortak oldu.

