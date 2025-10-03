Kaytaz ve Gürbüz'den analiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yardımcıları Murat Kaytaz ve Dr. Emre Gürbüz, Galatasaray'ı Liverpool maçında büyüteç altına aldı. Kaytaz ve Gürbüz sarı-kırmızılı takımın İngiliz ekibi karşısında fizik güç ve kondisyon olarak üst düzey bir performans sergilediğine dikkat çekti. 52 yaşındaki teknik adam, iki yardımcısının analizleri doğrultusunda derbi planını yapacak
