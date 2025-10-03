CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş

Bilet fiyatı 2 bin 300 TL

Derbide Beşiktaş taraftarlarına ayrılan biletler bugün saat 11.00'de satışa sunulacak. Bilet fiyatlarının 2 bin 300 TL olduğu açıklandı. Bu arada kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe-Beşiktaş maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribünü Kuzey 209-210 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin ve Kayserispor- Beşiktaş karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribünü Güney Üst B numaralı blokta yer alan seyircilerin bir sonraki misafir takım olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir" ifadelerini yer verildi.

03 Ekim 2025
