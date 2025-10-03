Abraham idmana katılmadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Kocaelispor maçında omzundan sakatlanan ve ağrıları süren Abraham antrenmana katılmadı. Siyahbeyazlılar derbinin hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla noktalayacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Kocaelispor maçında omzundan sakatlanan ve ağrıları süren Abraham antrenmana katılmadı. Siyahbeyazlılar derbinin hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla noktalayacak.