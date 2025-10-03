CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Abraham idmana katılmadı

Abraham idmana katılmadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Kocaelispor maçında omzundan sakatlanan ve ağrıları süren Abraham antrenmana katılmadı. Siyahbeyazlılar derbinin hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla noktalayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 06:50
Abraham idmana katılmadı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Kocaelispor maçında omzundan sakatlanan ve ağrıları süren Abraham antrenmana katılmadı. Siyahbeyazlılar derbinin hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla noktalayacak.
