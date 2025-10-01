Yeni lider Orkun

Tarihi bonservis bedeli ödenerek Benfica'dan kadroya katılan Orkun Kökçü Beşiktaş'ın yeni saha içi lideri oldu. Gün geçtikçe performansını yükselten 25 yaşındaki yıldız, ön libero Wilfried Ndidi ile birlikte orta sahayı güçlendirdi. Kayserispor maçında Rafa Silva'ya şık bir asist yapan milli oyuncu, Kocaelispor karşısında sahada basmadık yer bırakmadı, takımını başarıyla organize etti. Sofascore verilerine göre 7.1 puan alan Orkun Kökçü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Evimizde çok önemli bir galibiyet aldık. Bravo takım. Bizi desteklemeye gelen, gelmek isteyip gelemeyen ama kalbi bizle atan taraftarımıza da sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Jota'ya 'üçlü'yü anlattı

Orkun Kökçü Kocaelispor maçının ardından yaptığı liderlikle tribünlerden alkış aldı. Siyahbeyazlı taraftarlar, gol siftahı yapan yeni transfer Jota Silva'yı 'üçlü' çekmek için tribünlere çağırdı. Orkun takım arkadaşını tribünlere götürerek nasıl 'üçlü' çekmesi gerektiğini anlattı.