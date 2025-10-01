CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Yeni lider Orkun

Yeni lider Orkun

Beşiktaş’ın Benfica’dan transfer ettiği milli yıldız, Kocaelispor maçında sahaya karakterini ve tüm gücünü koydu, taraftarların gönlünde taht kurdu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yeni lider Orkun

Tarihi bonservis bedeli ödenerek Benfica'dan kadroya katılan Orkun Kökçü Beşiktaş'ın yeni saha içi lideri oldu. Gün geçtikçe performansını yükselten 25 yaşındaki yıldız, ön libero Wilfried Ndidi ile birlikte orta sahayı güçlendirdi. Kayserispor maçında Rafa Silva'ya şık bir asist yapan milli oyuncu, Kocaelispor karşısında sahada basmadık yer bırakmadı, takımını başarıyla organize etti. Sofascore verilerine göre 7.1 puan alan Orkun Kökçü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Evimizde çok önemli bir galibiyet aldık. Bravo takım. Bizi desteklemeye gelen, gelmek isteyip gelemeyen ama kalbi bizle atan taraftarımıza da sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Jota'ya 'üçlü'yü anlattı

Orkun Kökçü Kocaelispor maçının ardından yaptığı liderlikle tribünlerden alkış aldı. Siyahbeyazlı taraftarlar, gol siftahı yapan yeni transfer Jota Silva'yı 'üçlü' çekmek için tribünlere çağırdı. Orkun takım arkadaşını tribünlere götürerek nasıl 'üçlü' çekmesi gerektiğini anlattı.

G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi...
F.Bahçe'de gündem golcü transferi!
DİĞER
Mohamed Salah'tan RAMS Park'ta olay hareket! Tribünlerin sesine dayanamadı...
Başkan Erdoğan hitap edecek! TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor: Hangi konular ele alınacak?
UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Fenerbahçe'den Tedesco kararı! Devin Özek...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi... G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi... 01:44
F.Bahçe'de gündem golcü transferi! F.Bahçe'de gündem golcü transferi! 01:34
G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi... G.Saray'ın zaferi sonrası flaş manşet: Cehennem gibi... 01:26
Okan Buruk: Her şeyi beraber yaptık Okan Buruk: Her şeyi beraber yaptık 01:15
Osimhen: Kazanacağımıza inanmıyorlardı! Osimhen: Kazanacağımıza inanmıyorlardı! 01:15
Slot: %20'lik bir penaltı pozisyonunu... Slot: %20'lik bir penaltı pozisyonunu... 01:15
Daha Eski
UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması UEFA ülke puanları güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması 01:15
G.Saray müthiş taraftarıyla galip! G.Saray müthiş taraftarıyla galip! 01:15
VAR devreye girdi! Galatasaray-Liverpool maçında... VAR devreye girdi! Galatasaray-Liverpool maçında... 01:15
G.Saray'da 12. adam etkisi! Salah dayanamadı G.Saray'da 12. adam etkisi! Salah dayanamadı 01:15
Galatasaray'da Osimhen şoku! Oyuna devam edemedi Galatasaray'da Osimhen şoku! Oyuna devam edemedi 01:15
Önce Uğurcan sonra Galatasaray'ın golü... Önce Uğurcan sonra Galatasaray'ın golü... 01:15