CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş İlk 15’te ligin en çok gol atan takımı Beşiktaş uzatmalarda 3 gol attı!

İlk 15’te ligin en çok gol atan takımı Beşiktaş uzatmalarda 3 gol attı!

Trendyol Süper Lig’de geride kalan 8 haftada oynadığı 7 maçın ilk 15 dakikalarında 4 gol bulan Beşiktaş, bu alanda zirvede yer aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 10:53
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İlk 15’te ligin en çok gol atan takımı Beşiktaş uzatmalarda 3 gol attı!

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarının sona ermesiyle milli araya girildi. Beşiktaş da bu aradan önceki son karşılaşmasında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçte 12 gol atan siyah-beyazlılar, ağlarında ise 4 gol gördü. Siyah-beyazlılarda 1-15. dakikaları arasında en fazla gol sevinci yaşayan futbolcu ise 2 golle Rafa Silva oldu.

İLK 15'İN LİDERİ

Kartal, ligde bulduğu 12 golün 4'ünü mücadelelerin 1-15. dakikaları arasında kaydetti. Siyah-beyazlı takım, söz konusu performansıyla bu alanda ligde ilk sırada yer aldı. Beşiktaş'ı, ilk 15'te 3 kez gol sevinci yaşayan Fenerbahçe takip etti.

Galatasaray, Antalyaspor ve Çaykur Riespor da bu dakikalarda 2'şer gol attı.

RAFA SİLVA'DAN 2 GOL

Beşiktaş'ın 1-15. dakikaları arasında bulduğu 4 golün 2'si Rafa Silva'dan geldi. Portekizli futbolcu, Kocaelispor mücadelesinin 4., Kayserispor müsabakasının da 15. dakikasında fileleri havalandırdı.

Diğer golleri ise Kocaelispor karşılaşmasında 10. dakikada Cerny ile Galatasaray maçında 12. dakikada Abraham buldu.

UZATMALARDA 3 GOL GELDİ

Kara Kartal, ligde oynadığı 7 maçın ikinci 45 dakikasına eklenen uzatmalarda da 3 gol kaydetti. Siyah-beyazlıların Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor ile oynadığı ve son anlarına 1-1'lik beraberlikle girilen maçın 90+6. dakikasında sahneye çıkan Rafa Silva, takımına 3 puanı kazandıran isim oldu.

Yine iç sahada oynanan Başakşehir karşılaşmasında bu kez 90+1. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle Beşiktaş, bir kez daha son nefeste 3 puanı hanesine yazdırdı.

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Jota Silva ise 3-1 kazanılan Kocaelispor mücadelesinin 90+3. dakikasında maçın skorunu belirleyen golü attı.

Beşiktaş, 90+'larda kaydettiği 3 golle Fatih Karagümrük ile birlikte bu bölümlerde en fazla gol bulan takım olarak da ön plana çıkıyor.

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de oynadığı 7 maçta bulduğu 12 golün dakikalara göre dağılımı şöyle:

1-15: 4

16-30: 1

31-45: 1

45+: 1

46-60: 1

61-75: 1

76-90: 0

90+: 3

Singo için akılalmaz rakam!
Türk Telekom - REKLAM
DİĞER
Fenerbahçe’de sudan ucuz kahraman! Hayali ve planı ortaya çıktı...
MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'de konuşuyor | CANLI YAYIN
Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Durumu ciddi şekilde tartışılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi için flaş iddia! Icardi için flaş iddia! 10:36
F.Bahçe'de şoke eden istatistik! F.Bahçe'de şoke eden istatistik! 10:23
Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı 10:14
Beşiktaş - London Lions basketbol maçı bilgileri! Beşiktaş - London Lions basketbol maçı bilgileri! 10:13
Singo için akılalmaz rakam! Singo için akılalmaz rakam! 10:10
Alperen'den Atlanta Hawks'a 19 sayı Alperen'den Atlanta Hawks'a 19 sayı 10:04
Daha Eski
Beşiktaş Jurasek'e veda ediyor! Beşiktaş Jurasek'e veda ediyor! 09:41
En-Nesyri Dzeko'yu mumla arıyor! En-Nesyri Dzeko'yu mumla arıyor! 09:36
Singo'nun dönüş tarihi belli oldu! Singo'nun dönüş tarihi belli oldu! 09:25
Galatasaray - Igokea basketbol maçı detayları! Galatasaray - Igokea basketbol maçı detayları! 09:22
Trabzonspor'a Bouchouari müjdesi! Trabzonspor'a Bouchouari müjdesi! 09:17
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Durumu ciddi şekilde tartışılıyor G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Durumu ciddi şekilde tartışılıyor 09:15