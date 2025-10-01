Lietkabelis 85-79 Beşiktaş GAİN (MAÇ SONUCU ÖZET)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 2025-2026 sezonu ilk haftasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis'e deplasmanda 85-79 mağlup oldu.

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 2025-2026 sezonu ilk haftasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis'e deplasmanda 85-79 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında Lietkabelis ile karşı karşıya geldi.

Panevezys kentinde yer alan Kalnapilio Arena'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu Lietkabelis, 22-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte toparlanan Beşiktaş, soyunma odasına 43-35 önde girdi.

Siyah-beyazlılar, üçüncü periyodu da 57-55 üstün bitirdi. Dördüncü ve son çeyrekte daha etkili oynayan Lietkabelis, karşılaşmadan 85-79 galip ayrıldı.

