Genç Kartallar kamp kadrosunda

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı. Yeni transferler Djalo, Rıdvan, Taylan, Gökhan, Jota Silva, Cerny, Cengiz, El Bilal Toure'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Salih ve Mustafa Hekimoğlu kadroya dahil edilmedi. Teknik direktör Sergen Yalçın altyapıdan takviye yaptı. İşte kamp kadrosu: Mert, Ersin, Emre, Svensson, Paulista, Ndidi, Demir Ege, Rashica, Abraham, Orkun, Uduokhai, Kartal Kayra, Necip, Rafa Silva, Emirhan, Jurasek, Tuna, Asım, Devrim.
Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı. Yeni transferler Djalo, Rıdvan, Taylan, Gökhan, Jota Silva, Cerny, Cengiz, El Bilal Toure'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Salih ve Mustafa Hekimoğlu kadroya dahil edilmedi. Teknik direktör Sergen Yalçın altyapıdan takviye yaptı. İşte kamp kadrosu: Mert, Ersin, Emre, Svensson, Paulista, Ndidi, Demir Ege, Rashica, Abraham, Orkun, Uduokhai, Kartal Kayra, Necip, Rafa Silva, Emirhan, Jurasek, Tuna, Asım, Devrim.