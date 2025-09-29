Kombine duyurusu

Beşiktaş Kulübü kombine ile ilgili açıklamada bulundu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kocaelispor maçına özel olarak kombine sahibi taraftarlarımız, kombine satışı döneminde ilan edilen devir hakkı sayısından düşmeden kombinelerini devredebilecektir."
