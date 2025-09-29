CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Hücum emri

Hücum emri

Yeni transferlerin de dönüşüyle birlikte Beşiktaş ideale yakın bir 11’le sahaya çıkacak. Teknik direktör Sergen Yalçın taktik antrenmanlarda hücum organizasyonları üzerinde durdu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hücum emri
Beşiktaş'ta statü gereği Kayserispor karşısında forma giyemeyen 8 yeni transfer, Kocaelispor maçında şans bekleyecek. Erteleme maçında Kayserispor karşısında statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut, görev yapamamıştı. Söz konusu futbolcular teknik heyetin görev vermesi halindeki sahadaki yerlerini alabilecek. Oyuncularını yüksek tempoda çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın, antrenmanlarda hücum organizasyonları üzerinde durdu. Tecrübeli çalıştırıcı Rafa Silva ve Tammy Abraham'a savunma arkasına koşu yapmalarını istedi. Sergen Yalçın, Başakşehir karşısında plaseyle harika bir gole imza atan ve antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle dikkat çeken El Bilal Toure'ye atak organizasyonlarında arka direğe koşu yapması yönünde talimat verdi.
REKLAM
Çalhanoğlu G.Saray için dönüşü olmayan yola girdi
DİĞER
UEFA Başkanı Ceferin’in eşinden SABAH Spor’a özel açıklama! Dikkat çeken İstanbul cevabı…
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyım atandı
Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri!
Okan Buruk açıkladı: Osimhen...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Adımın Fenerbahçe ile geçmesi..." "Adımın Fenerbahçe ile geçmesi..." 00:15
Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri! Tedesco'dan Gökhan Gönül sözleri! 00:15
Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle güldü! Fenerbahçe Kadıköy'de 2 golle güldü! 00:15
Sadettin Saran: Maçlardan sonra böyle konuşmayacağım! Sadettin Saran: Maçlardan sonra böyle konuşmayacağım! 00:15
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:15
Virgil van Dijk Galatasaray maçı hakkında konuştu Virgil van Dijk Galatasaray maçı hakkında konuştu 00:15
Daha Eski
Kayserispor ile Gençlerbirliği yenişemedi! Kayserispor ile Gençlerbirliği yenişemedi! 00:15
Icardi G.Saray'da tarihe geçecek! Icardi G.Saray'da tarihe geçecek! 00:15
Bulut'tan Fenerbahçe itirafı! Bulut'tan Fenerbahçe itirafı! 00:15
Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool... Galatasaray'da 5 büyük sorun! Liverpool... 00:15
Paşa 3 puanı 90+3'te aldı! Paşa 3 puanı 90+3'te aldı! 00:15
Konya'nın 3 puan hasreti son buldu! Konya'nın 3 puan hasreti son buldu! 00:15