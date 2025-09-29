Beşiktaş-Kocaelispor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah beyazlılar, Süper Lig'in yeni ekibine karşı galibiyet alarak yükselişlerini sürdürmek istiyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Kocaelispor maçı saat 20.00'de başladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, El Bilal, Abraham
Kocaelispor: Jovanovic, Djiksteel, Syrota, Balogh, Muharrem, Keita, Show, Tayfur, Rivas, Churlinov, Petkovic