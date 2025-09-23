Rafa’ya özel program

Beşiktaş teknik heyeti sezona iyi başlayamayan Rafa Silva için seferberlik ilan etti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın performansıyla beklentilerin altında kalan deneyimli 10 numara için özel antrenman programı uygulattığı öğrenildi. Geçen sezon 18 gol, 13 asistle tam 31 gole katkıda bulunarak taraftarların gönlünde taht kuran Rafa'nın kısa sürede toparlanarak geçen yılki performansına dönmesi bekleniyor.
