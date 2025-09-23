CANLI SKOR ANA SAYFA
Rafa'ya özel program

Rafa’ya özel program

Beşiktaş teknik heyeti sezona iyi başlayamayan Rafa Silva için seferberlik ilan etti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın performansıyla beklentilerin altında kalan deneyimli 10 numara için özel antrenman programı uygulattığı öğrenildi. Geçen sezon 18 gol, 13 asistle tam 31 gole katkıda bulunarak taraftarların gönlünde taht kuran Rafa'nın kısa sürede toparlanarak geçen yılki performansına dönmesi bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 06:50
Rafa’ya özel program
Beşiktaş teknik heyeti sezona iyi başlayamayan Rafa Silva için seferberlik ilan etti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın performansıyla beklentilerin altında kalan deneyimli 10 numara için özel antrenman programı uygulattığı öğrenildi. Geçen sezon 18 gol, 13 asistle tam 31 gole katkıda bulunarak taraftarların gönlünde taht kuran Rafa'nın kısa sürede toparlanarak geçen yılki performansına dönmesi bekleniyor.
