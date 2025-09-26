CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kartal'ın yeni cevheri

Kartal’ın yeni cevheri

Beşiktaş'ta Devrim Şahin mutluluğu yaşanıyor. Kayserispor deplasmanında futboluyla beğeni toplayan 18 yaşındaki genç yıldız, siyah-beyazlı taraftarları şimdiden heyecanlandırıyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 06:50
Kartal’ın yeni cevheri

Kayserispor deplasmanında 4-0'lık farklı skorla kazanan Beşiktaş'ta genç yıldız Devrim Şahin'in performansı öne çıktı. Erteleme maçı olduğu için birçok oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkan siyah-beyazlılarda 18 yaşındaki Devrim'in sol kanatta gösterdiği performans beğeni topladı. 2007 doğumlu yıldız, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kısa sürede gözüne girerek formayı kaptı. Beşiktaş kariyerinde ilk maçına çıkan Devrim, süre aldığı 60 dakika boyunca pozitif bir görüntü sergiledi.

YILDIZLARLA UYUMLU OYNADI

Genç yıldız, hücum hattında Rafa Silva ve Tammy Abraham gibi dünyaca ünlü yıldızlarla uyum içinde oynadı. Maç boyunca 4 şut çeken, 3 orta açan, 4 isabetli pas yapan ve 3 ikili mücadele kazanan genç yetenek, gelecek açısından olumlu sinyaller verdi. Yıllarca altyapıdan çıkardığı yıldızlarla Türk futbolunda adından söz ettiren Beşiktaş'ın son yeteneği de böylece 18 yaşındaki futbolcu oldu. Sergen Yalçın ve yardımcılarının da antrenmanlarda beğendiği Devrim'i daha çok oynayacağı aktarıldı.

2017'DEN BERİ KULÜPTE

Genç yıldız Devrim Şahin, henüz 10 yaşında Beşiktaş altyapısına katıldı. 2017'de siyahbeyazlı kulübün kapısından içeri giren Devrim, 2022'de U17 takımına yükseldi. 2024'te de U19 takımına geçen 2007 doğumlu futbolcu, 2024-25 sezonunda U19 Süper Ligi'nde 32 maçta 10 gol attı. 2025-26 sezonunda da U19 formasıyla 4 maça 2 gol sığdıran sol kanat oyuncusu, 11 Eylül 2025'te Beşiktaş'la profesyonel sözleşmeyi imzalamıştı.

2028'E KADAR İMZALADI

Devrim Şahin, 11 Eylül 2025 tarihinde Beşiktaş ile profesyonel sözleşmeye imza atmıştı. 18 yaşındaki yetenek, Kara Kartal ile Haziran 2028'e kadar kontratı bulunuyor.

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

Kayserispor maçında dikkatleri toplayan Devrim Şahin, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. 18 yaşındaki yıldız, "Yıllardır hayalini kurduğum Beşiktaş formasıyla ilk maçıma çıktığım için çok mutlu ve gururluyum. Bana bu şansı veren hocalarıma çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

