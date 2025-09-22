Jota umut verdi

Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva, ilk kez Göztepe deplasmanında siyah-beyazlı formayı giydi. Son yarım saatte oyuna giren Portekizli futbolcu, 29 dakikalık sürede sergilediği performansla dikkat çekti. 2 kilit pas ve yüzde 100 isabetli orta ile hücuma dinamizm katan Silva, ilerleyen haftalar için umut verdi. Beşiktaş taraftarları, genç oyuncunun form grafiğini yükselterek hücum hattına önemli katkılar sağlayacağına inanıyor.
Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva, ilk kez Göztepe deplasmanında siyah-beyazlı formayı giydi. Son yarım saatte oyuna giren Portekizli futbolcu, 29 dakikalık sürede sergilediği performansla dikkat çekti. 2 kilit pas ve yüzde 100 isabetli orta ile hücuma dinamizm katan Silva, ilerleyen haftalar için umut verdi. Beşiktaş taraftarları, genç oyuncunun form grafiğini yükselterek hücum hattına önemli katkılar sağlayacağına inanıyor.