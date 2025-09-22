CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Jota umut verdi

Jota umut verdi

Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva, ilk kez Göztepe deplasmanında siyah-beyazlı formayı giydi. Son yarım saatte oyuna giren Portekizli futbolcu, 29 dakikalık sürede sergilediği performansla dikkat çekti. 2 kilit pas ve yüzde 100 isabetli orta ile hücuma dinamizm katan Silva, ilerleyen haftalar için umut verdi. Beşiktaş taraftarları, genç oyuncunun form grafiğini yükselterek hücum hattına önemli katkılar sağlayacağına inanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jota umut verdi
Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva, ilk kez Göztepe deplasmanında siyah-beyazlı formayı giydi. Son yarım saatte oyuna giren Portekizli futbolcu, 29 dakikalık sürede sergilediği performansla dikkat çekti. 2 kilit pas ve yüzde 100 isabetli orta ile hücuma dinamizm katan Silva, ilerleyen haftalar için umut verdi. Beşiktaş taraftarları, genç oyuncunun form grafiğini yükselterek hücum hattına önemli katkılar sağlayacağına inanıyor.
F.Bahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Galatasaray'da Victor Osimhen'den mesaj! Sakatlığının son durumu belli oldu...
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum!
F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! 00:25
Ferdi'ye büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı Ferdi'ye büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı 00:25
Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! 00:25
Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum! Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum! 23:59
F.Bahçe Kasımpaşa'da 2 puan bıraktı! F.Bahçe Kasımpaşa'da 2 puan bıraktı! 23:59
G.Saray'a Osimhen müjdesi! G.Saray'a Osimhen müjdesi! 23:59
Daha Eski
F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle! F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle! 23:59
F.Bahçe taraftarından futbolculara tepki! F.Bahçe taraftarından futbolculara tepki! 23:59
F.Bahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi! F.Bahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi! 23:59
Kasımpaşa 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... Kasımpaşa 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... 23:59
Tedesco En-Nesyri'nin neden oynamadığını açıkladı! Tedesco En-Nesyri'nin neden oynamadığını açıkladı! 23:59
Samsun uzatmalarda kazandı! Samsun uzatmalarda kazandı! 23:59