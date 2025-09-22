CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Efsanenin şifreleri

Efsanenin şifreleri

Beşiktaş için kısa ve uzun vadede raporunu veren Sergen Yalçın, yetkiyi aldı. Tüm sorumluluğu üstlendi. Takımda seferberlik ilan etti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Efsanenin şifreleri
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ikinci dönemi oldukça istekli, hareketli, hızlı, biraz sancılı fakat tam yetkili ilerliyor. Yalçın Hoca, bu nedenle her fırsatta taraftardan zaman istiyor. Eğer plan işler ise Kartal yükselişe geçecek. Öncelikle takıma sistemini adapte edecek. Kazanmaya alışkın, tempolu, performansı yüksek, istikrarlı oyun yapısını oturtarak bir iskelet kadro kuracak. Serkan Reçber koordinatörlüğünde takımın ahengi sağlanacak. Alt yapıya büyük önem veriyor. Bu yüzden Serdar Topraktepe akademinin başına getirildi. BarcelonaAjax karışımı bir model ile kemik kadroya oyuncu geçişleri planlanıyor. Artık Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rüzgârı esecek.
