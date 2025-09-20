Konuşulacak çok şey var

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: “İşimiz kolay değil. Zaman lazım. Aslında çok konuşulacak şey var ama zamanı değil. Toparlanma sürecini tamamlayıp daha güçlü bir Beşiktaş olarak sahaya çıkacağız”
Çok ağır ve beklenmedik bir yenilgi aldıklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Göztepe'yi tebrik etmek lazım; oyun anlayışları bizden çok daha güçlüydü ve sahada birçok şeyi doğru yaptılar. Aslında biz bu oyun tarzına hazırlanmıştık, özellikle rakibin gol attığı bölgelere çalışmıştık. Ancak uygulama sahada farklı oldu. Futbol artık yüksek tempolu, atletik ve güçlü oyuncularla oynanan bir oyun. Biz şu an bu seviyenin oldukça altındayız. İşimiz kolay değil. Biraz beklemek lazım. Zaman lazım. Aslında çok konuşulacak şey var ama zamanı değil. Yeni geldik. Takım tam anlamıyla hazır olduğunda, toparlanma sürecini tamamlayıp daha güçlü bir Beşiktaş olarak sahaya çıkmayı hedefliyoruz" dedi.