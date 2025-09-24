CANLI SKOR ANA SAYFA
Kayserispor-Beşiktaş maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme mücadelesinde Zecorner Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor. Sergen Yalçın yönetiminde çıkış arayan siyah beyazlılar ilk hafta erteleme maçını kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor ise taraftarı önünde 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Kayserispor-Beşiktaş mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 19:52
Kayserispor-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme mücadelesinde futbolseverlerin gözü Zecorner Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Siyah-beyazlı ekip, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı üç karşılaşmadan yalnızca bir galibiyet çıkarabildi. Bu süreçte iki mağlubiyet alan Beşiktaş, Kayseri deplasmanında moral bulmak istiyor.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor.

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Arif, Kayra, Carole, Nurettin, Jung, Dorukhan, Opoku, Cardoso, Tuci.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Devrim, Rashica, Abraham

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme karşılaşmasında oynanan Kayserispor-Beşiktaş maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başladı.

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zecorner Kayserispor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET

Yeni sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan ardından göreve Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, Kayserispor maçında kötü gidişe dur demek istiyor. Son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Kayseri deplasmanında 3 puan alarak Galatasaray ile olan puan farkını 9'a düşürmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda oynadığı iki deplasman maçını da kaybeden Beşiktaş, bu karşılaşmalarda gol de bulamadı. Corendon Alanyaspor maçında 2-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, son hafta karşılaşmasında ise Göztepe'ye 3-0 kaybetti.

KAYSERİSPOR İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 60. RANDEVU

Tarihleri boyunca 59 defa karşı karşıya gelen Kayserispor ile Beşiktaş, Süper Lig 1. hafta erteleme maçında 60. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 32 karşılaşmayı siyah-beyazlılar kazanırken, 14 mücadeleyi de sarı-kırmızılılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 13 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ EKSİKLER

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Kayserispor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta 10 futbolcu kamp kadrosunda bulunmuyor. Statü gereği yeni transferler; Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut siyah-beyazlı formayı giyemiyor.

KAYSERİSPOR'DA EKSİKLER

Beşiktaş karşılaşması öncesi hazırlıklarını tamamlayan Kayserispor'da statü gereği; Kayserispor'da ise Deniz Dönmezer, Laszlo Benes, Youssef Ait Bennasser, Furkan Soyalp, German Onugkha, Ali Karimi ve Yaw Ackah şans bulamıyor.

