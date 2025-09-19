CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş İzmir'de seri peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe maçı 11'i

Beşiktaş İzmir'de seri peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Beşiktaş sezonun en zorlu deplasmanlarından birine çıkıyor. Kartal 5 hafta sonunda henüz mağlubiyet almayan ve hanesine 9 puan yazdıran Göztepe ile İzmir'de karşı karşıya geliyor. İşte Sergen Yalçın'ın muhtemel 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 06:51
Beşiktaş İzmir'de seri peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Beşiktaş sezonun en zorlu deplasmanlarından birine çıkıyor. Kartal 5 hafta sonunda henüz mağlubiyet almayan ve hanesine 9 puan yazdıran Göztepe ile İzmir'de karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek.

Kartal geçen sezon Göztepe ile oynadığı 3 maçta rakibinin bileğini bükememişti. Siyahbeyazlılar, 1 beraberlik 2 mağlubiyet almıştı. Kartal zorlu deplasmandan zaferle ayrılıp Sergen Yalçın'la yeni bir hava yakalamayı amaçlıyor.

6 OYUNCU KAFİLEDE YOK

Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, sakatlıkları bulunan Wilfried Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Erhan Hekimoğlu, Svensson ve Rashica siyah-beyazlıların İzmir kafilesinde yer almadı.

JOTA SILVA GÖREV BEKLİYOR

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'tan kiralık olarak transfer edilen Jota Silva, teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma bekliyor. İskoç ekibi Glasgow Rangers'dan renklere bağlanan Rıdvan Yılmaz ise şans bulması durumunda 1.230 gün sonra siyahbeyazlı formaya kavuşacak.

MİSAFİR TRİBÜNÜ 2470 TL

Beşiktaş'ın 24 Eylül'de Kayserispor ile oynayacağı erteleme müsabakasının biletleri satışa sunuldu. Misafir tribünü biletlerinin daha sonra satışa çıkarılacağı belirtildi. Bilet fiyatları şöyle: Kuzey üst: 1900, Doğu üst: 2100, Doğu alt: 2200, Batı üst: 2400, Batı alt: 2500, Batı Balkon: 2750, Misafir: 2470 TL.

ZORLU MAÇA MEHMET TÜRKMEN ATANDI

Göztepe-Beşiktaş maçını Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakem ise Burak Olcar. Siyah-beyazlılar, Mehmet Türkmen'in yönettiği maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Kartal 18 Ağustos 2024'te Antalyaspor'u 4-2, 7 Aralık 2024'te Fenerbahçe'yi 1-0, 11 Ocak 2025'te Bodrum FK'yı 2-1 yenmiş, 18 Mayıs 2025'te Alanyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Cerny, Rafa, Cengiz, El Bilal, Abraham

