Göztepe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu hem Beşiktaşlı hem de Göztepeli taraftarların gündeminde yer alıyor. Özellikle Süper Lig'de kritik haftalara girilirken alınacak her puan büyük önem taşıyor. Bu nedenle mücadele, sadece taraftarlar için değil futbolseverler için de ilgiyle bekleniyor. Peki, Göztepe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe-Beşiktaş muhtemel 11'ler belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 20:00'da başlayacak.

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli mücadele, şifreli yayın yapan beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Yayın öncesi ve sonrası özel programlar da yine aynı kanalda futbolseverlerle buluşacak.

⚫ MAÇ GÜNÜ ⚪ 🆚 Göztepe 🕗 20.00 🏆 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 6. Hafta 🏟 Gürsel Aksel Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1@Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar pic.twitter.com/8BBP4C98f9 — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 19, 2025

MUHTEMEL 11'LER

GÖZTEPE: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Rhaldney, Dennis, Cherni, Arda, Olaitan, Janderson, Juan.

BEŞİKTAŞ: Mert, Gökhan, Djalo, Felix, Jurasek, Cerny, Demir Ege Jota Silva, Rafa Silva, Cengiz, Abraham.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?