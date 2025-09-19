CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Göztepe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe-Beşiktaş muhtemel 11'ler!

Göztepe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe-Beşiktaş muhtemel 11'ler!

Göztepe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in heyecan dolu haftasında futbolseverlerin en çok merak ettiği soruların başında bu geliyor. İki köklü kulübün karşı karşıya geleceği bu zorlu mücadele öncesinde, taraftarlar maçın saati ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 09:28 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 17:48
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe-Beşiktaş muhtemel 11'ler!

Göztepe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu hem Beşiktaşlı hem de Göztepeli taraftarların gündeminde yer alıyor. Özellikle Süper Lig'de kritik haftalara girilirken alınacak her puan büyük önem taşıyor. Bu nedenle mücadele, sadece taraftarlar için değil futbolseverler için de ilgiyle bekleniyor. Peki, Göztepe-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe-Beşiktaş muhtemel 11'ler belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 20:00'da başlayacak.

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli mücadele, şifreli yayın yapan beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Yayın öncesi ve sonrası özel programlar da yine aynı kanalda futbolseverlerle buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER

GÖZTEPE: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Rhaldney, Dennis, Cherni, Arda, Olaitan, Janderson, Juan.

BEŞİKTAŞ: Mert, Gökhan, Djalo, Felix, Jurasek, Cerny, Demir Ege Jota Silva, Rafa Silva, Cengiz, Abraham.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı!
REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
DİĞER
'Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı Hande Erçel yeni rolünü anlattı: "Epik bir aşk hikayesi"
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da "Biz Abdülhamid'in torunuyuz" deyip mesajı verdi: Kudüs'ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz
Golden Boy adayları açıklandı! 4 futbolcumuz...
F.Bahçe 2 isme yapılan teklifi reddetti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
3 puanın sahibi tek golle Serik Spor! 3 puanın sahibi tek golle Serik Spor! 16:43
G.Saray'da tarih açıklandı G.Saray'da tarih açıklandı 16:37
Beşiktaş: Lütfen bugün “VAR” ol Erkan Engin! Beşiktaş: Lütfen bugün “VAR” ol Erkan Engin! 16:34
F.Bahçe'de flaş gelişme! Saran'ın adaylığı... F.Bahçe'de flaş gelişme! Saran'ın adaylığı... 16:25
Rio Ave-Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Ligi Rio Ave Porto maçı canlı yayın bilgisi! Rio Ave-Porto maçı saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz Ligi Rio Ave Porto maçı canlı yayın bilgisi! 16:21
Golden Boy adayları açıklandı! 4 futbolcumuz... Golden Boy adayları açıklandı! 4 futbolcumuz... 16:19
Daha Eski
FIBA açıkladı! FIBA açıkladı! 16:05
Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı! Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı! 15:59
Lecce-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A Lecce-Cagliari maçı nasıl izlenir? Lecce-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A Lecce-Cagliari maçı nasıl izlenir? 15:54
Inzaghi'den Yusuf kararı! 1 maç izlemesi yetti Inzaghi'den Yusuf kararı! 1 maç izlemesi yetti 15:41
F.Bahçe'den açıklama! 'Mali bağımsızlık...' F.Bahçe'den açıklama! 'Mali bağımsızlık...' 15:07
Fenerbahçe'de Alvarez gelişmesi! Fenerbahçe'de Alvarez gelişmesi! 14:39