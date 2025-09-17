CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta kriz kapıda! Rafa Silva...

Beşiktaş'ta kriz kapıda! Rafa Silva...

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Rafa Silva hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Portekizli yıldızın performansından memnun olmadığı öğrenilirken Rafa Silva'nın Avrupa dışından kulüpler tarafından takip edildiği öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta kriz kapıda! Rafa Silva...

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 32 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olmadığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre, deneyimli hocanın Portekizli futbolcunun özellikle savunmaya katkı yapmadığını düşündüğü öğrenildi. Yalçın'ın 2 maçlık performansından hoşnut olmadığı yıldız futbolcunun Körfez kulüpleri tarafından da yakından takip edildiği öğrenildi. Birkaç takımın deneyimli oyuncunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı da gelen haberler arasında. Beşiktaş'ın ocak ayında Körfez'den gelebilecek iyi bir teklif karşısında Rafa ile yolları ayırabileceği de gelen haberler arasında. Tecrübeli oyuncunun Siyah-Beyazlılar ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

