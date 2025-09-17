Beşiktaş Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Siyah-beyazlı takım, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Beşiktaş kafilesi akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek.