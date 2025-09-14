Jota Silva 194. yabancı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bu transferle siyah-beyazlılar, kulüp tarihine 194. yabancı futbolcuyu yazdırdı ve Portekizli sayısı 13'e yükseldi. Bugüne dek Beşiktaş, tam 55 farklı ülkeden 193 yabancı oyuncuyla sözleşme imzalamış durumda.

Milli takım kariyeri

Jota Silva, ilk milli maçına 21 Mart 2024'te İsveç karşısında çıktı. Teknik direktör Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz Milli Takımı'nda, İsveç'e karşı ilk kez milli formayı giyen Jota, mücadelede 27 dakika görev yaptı. Milli takım kariyerinde 2 maça çıkan Jota Silva, gol sevinci yaşayamadı.

13. Portekizli futbolcu

Jota Silva, Beşiktaş'ın tarihindeki 13. Portekizli futbolcu olarak siyahbeyazlı formayı giyecek. Daha önce Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Rebocho, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario ve Tiago Djalo gibi 12 oyuncu temsil etmişti.