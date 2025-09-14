CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Jota Silva 194. yabancı

Jota Silva 194. yabancı

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest’tan 26 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva’yı, 1 sezonluk satın alma opsiyonlu kiralık sözleşmeyle kadrosuna kattı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 06:51
Jota Silva 194. yabancı

Bu transferle siyah-beyazlılar, kulüp tarihine 194. yabancı futbolcuyu yazdırdı ve Portekizli sayısı 13'e yükseldi. Bugüne dek Beşiktaş, tam 55 farklı ülkeden 193 yabancı oyuncuyla sözleşme imzalamış durumda.

Milli takım kariyeri

Jota Silva, ilk milli maçına 21 Mart 2024'te İsveç karşısında çıktı. Teknik direktör Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz Milli Takımı'nda, İsveç'e karşı ilk kez milli formayı giyen Jota, mücadelede 27 dakika görev yaptı. Milli takım kariyerinde 2 maça çıkan Jota Silva, gol sevinci yaşayamadı.

13. Portekizli futbolcu

Jota Silva, Beşiktaş'ın tarihindeki 13. Portekizli futbolcu olarak siyahbeyazlı formayı giyecek. Daha önce Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Rebocho, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario ve Tiago Djalo gibi 12 oyuncu temsil etmişti.

