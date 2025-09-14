Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Rams Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Salih Uçan'ın sağ uyluk arda adalı tendon bileşkesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER KULLANILDI:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan'ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale, tendon bileşkesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Uçan'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."