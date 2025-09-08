TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Raul Asencio'ya teklif!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Cengiz Ünder sonrası bir bomba daha patlatmak için harekete geçti.

Milli oyuncuyu kiralayan siyah beyazlılar rotasını stoper bölgesine çevirdi. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, listesine son olarak Real Madrid forması giyen Raul Asencio'yu dahil etti.

İSPANYOL BASINI KİRALAMA TEKLİFİNİ DUYURDU

Fichajes'te yer alan habere göre Beşiktaş, Raul Asencio için İspanyol devine kiralama teklifinde bulundu. Eflatun beyazlıların teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Asencio sezon öncesi FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 karşılaşmada forma giymişti.

40 MİLYON EURO

22 yaşındaki stoperin sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri ise 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.