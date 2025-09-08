CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Raul Asencio'ya teklif!

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Raul Asencio'ya teklif!

Son dakika haberi: Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper bölgesine öncelik verildi. Birçok isimle görüşen siyah beyazlıların gündemine son olarak Real Madrid'in stoperi Raul Asencio geldi. Kartal'ın genç stopere transfer teklifi yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 15:13
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Raul Asencio'ya teklif!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Cengiz Ünder sonrası bir bomba daha patlatmak için harekete geçti.

Milli oyuncuyu kiralayan siyah beyazlılar rotasını stoper bölgesine çevirdi. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, listesine son olarak Real Madrid forması giyen Raul Asencio'yu dahil etti.

İSPANYOL BASINI KİRALAMA TEKLİFİNİ DUYURDU

Fichajes'te yer alan habere göre Beşiktaş, Raul Asencio için İspanyol devine kiralama teklifinde bulundu. Eflatun beyazlıların teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Asencio sezon öncesi FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 karşılaşmada forma giymişti.

40 MİLYON EURO

22 yaşındaki stoperin sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri ise 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.

REKLAM - Türk Telekom
ZTK kura çekimi | CANLI
DİĞER
Beşiktaş'a dünya yıldızı! Kartal transferde gaza bastı...
CHP'de "İstanbul" savaşı! Gürsel Tekin "Baba ocağım" dediği il binasında... "Şikayet eden CHP’li, taraflar CHP’li, bizi öneren CHP’li"
G.Saray'a İsveçli genç yetenek!
Arda-Yamal gerginliği İspanyol basınında!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Sultanları yurda döndü Filenin Sultanları yurda döndü 14:20
F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması! F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması! 13:56
Alcaraz yeniden dünya klasmanının zirvesinde Alcaraz yeniden dünya klasmanının zirvesinde 13:26
Kocaelispor Balogh'u kiraladı Kocaelispor Balogh'u kiraladı 13:24
İstanbul'da şampiyon Alex Molcan! İstanbul'da şampiyon Alex Molcan! 12:41
Trabzonspor'dan transfer atağı! Onana tamam sıra... Trabzonspor'dan transfer atağı! Onana tamam sıra... 12:15
Daha Eski
Süper Lig ekibinde hoca ayrılığı! Süper Lig ekibinde hoca ayrılığı! 11:38
Azerbaycan'da Santos dönemi sona erdi! Azerbaycan'da Santos dönemi sona erdi! 11:26
Gana-Mali maçı detayları! Gana-Mali maçı detayları! 11:20
Madagaskar-Çad maçı detayları! Madagaskar-Çad maçı detayları! 11:16
A Milli Basketbol Takımı yarı finalde! A Milli Basketbol Takımı yarı finalde! 11:13
F.Bahçe bir ayrılığı daha duyurdu! F.Bahçe bir ayrılığı daha duyurdu! 11:04