CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Ajax’tan Beşiktaş’a Mika Godts cevabı! İşte teklif edilen rakam

TRANSFER HABERİ - Ajax’tan Beşiktaş’a Mika Godts cevabı! İşte teklif edilen rakam

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Transfer döneminin bitimine sayılı günler kala sol kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Ajax'ın genç yıldızı Mika Godts için yaptığı girişimden sonuç alamadı. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 15:17
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Ajax’tan Beşiktaş’a Mika Godts cevabı! İşte teklif edilen rakam

Siyah-beyazlılar uzun süredir eksikliğini hissettikleri sol kanat bölgesi için arayışlarını sürdürürken transfer döneminin kapanmasına yalnızca 4 gün kala bu mevkiye istenen takviye hala yapılamadı. Yönetim son olarak Ajax forması giyen 20 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Mika Godts için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Ajax’tan Beşiktaş’a Mika Godts cevabı! İşte teklif edilen rakam

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Voetbal International'in haberine göre Beşiktaş, genç oyuncunun transferi için Ajax'a yaklaşık 15 milyon euroluk bir teklif sundu. Ancak Hollanda ekibi bu teklifi kabul etmedi.

TRANSFER HABERİ - Ajax’tan Beşiktaş’a Mika Godts cevabı! İşte teklif edilen rakam

Ajax yönetiminin, Hollanda'da transfer döneminin kapanmış olması nedeniyle Godts'un yerinin doldurulamayacağını ifade ederek teklifi geri çevirdiği belirtildi. Ayrıca kulüp, oyuncunun yaz transfer döneminde satılmayacağını da Beşiktaş'a bildirdi.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Ajax’tan Beşiktaş’a Mika Godts cevabı! İşte teklif edilen rakam

Haberde, 20 yaşındaki futbolcunun da Ajax'ta başarılı olmadan ayrılmak istemediği ve kariyerine Hollanda'da devam etmek istediği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Ajax’tan Beşiktaş’a Mika Godts cevabı! İşte teklif edilen rakam

GODTS'UN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 47 maça çıkan Mika Godts, 8 gol ve 7 asistle toplamda 15 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

ZTK kura çekimi | CANLI
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Beşiktaş'a dünya yıldızı! Kartal transferde gaza bastı...
CHP'de "İstanbul" savaşı! Gürsel Tekin "Baba ocağım" dediği il binasında... "Şikayet eden CHP’li, taraflar CHP’li, bizi öneren CHP’li"
F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
G.Saray'a İsveçli genç yetenek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Raul Asencio'ya teklif! Beşiktaş'tan Raul Asencio'ya teklif! 15:13
Filenin Sultanları yurda döndü Filenin Sultanları yurda döndü 14:20
F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması! F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması! 13:56
Alcaraz yeniden dünya klasmanının zirvesinde Alcaraz yeniden dünya klasmanının zirvesinde 13:26
Kocaelispor Balogh'u kiraladı Kocaelispor Balogh'u kiraladı 13:24
ZTK kura çekimi | CANLI ZTK kura çekimi | CANLI 13:01
Daha Eski
İstanbul'da şampiyon Alex Molcan! İstanbul'da şampiyon Alex Molcan! 12:41
Trabzonspor'dan transfer atağı! Onana tamam sıra... Trabzonspor'dan transfer atağı! Onana tamam sıra... 12:15
Süper Lig ekibinde hoca ayrılığı! Süper Lig ekibinde hoca ayrılığı! 11:38
Azerbaycan'da Santos dönemi sona erdi! Azerbaycan'da Santos dönemi sona erdi! 11:26
Gana-Mali maçı detayları! Gana-Mali maçı detayları! 11:20
Madagaskar-Çad maçı detayları! Madagaskar-Çad maçı detayları! 11:16