TRANSFER HABERİ - Ajax’tan Beşiktaş’a Mika Godts cevabı! İşte teklif edilen rakam

Siyah-beyazlılar uzun süredir eksikliğini hissettikleri sol kanat bölgesi için arayışlarını sürdürürken transfer döneminin kapanmasına yalnızca 4 gün kala bu mevkiye istenen takviye hala yapılamadı. Yönetim son olarak Ajax forması giyen 20 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Mika Godts için harekete geçti.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Voetbal International'in haberine göre Beşiktaş, genç oyuncunun transferi için Ajax'a yaklaşık 15 milyon euroluk bir teklif sundu. Ancak Hollanda ekibi bu teklifi kabul etmedi.