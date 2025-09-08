TRANSFER HABERİ - Ajax’tan Beşiktaş’a Mika Godts cevabı! İşte teklif edilen rakam

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Transfer döneminin bitimine sayılı günler kala sol kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Ajax'ın genç yıldızı Mika Godts için yaptığı girişimden sonuç alamadı. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)
Siyah-beyazlılar uzun süredir eksikliğini hissettikleri sol kanat bölgesi için arayışlarını sürdürürken transfer döneminin kapanmasına yalnızca 4 gün kala bu mevkiye istenen takviye hala yapılamadı. Yönetim son olarak Ajax forması giyen 20 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Mika Godts için harekete geçti.
15 MİLYON EUROLUK TEKLİF Voetbal International'in haberine göre Beşiktaş, genç oyuncunun transferi için Ajax'a yaklaşık 15 milyon euroluk bir teklif sundu. Ancak Hollanda ekibi bu teklifi kabul etmedi.
Ajax yönetiminin, Hollanda'da transfer döneminin kapanmış olması nedeniyle Godts'un yerinin doldurulamayacağını ifade ederek teklifi geri çevirdiği belirtildi. Ayrıca kulüp, oyuncunun yaz transfer döneminde satılmayacağını da Beşiktaş'a bildirdi.
