Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva İstanbul'da!

Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva İstanbul'da!

Son dakika haberi: Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Beşiktaş bir ismi daha kadrosuna kattı. Siyah beyazlıların anlaşma sağladığı Jota Silva İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 07:13 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 07:47
Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva İstanbul'da!

Transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Beşiktaş, transfer penceresinin kapanmasına saatler kala bir ismi daha kadrosuna kattı.

Siyah beyazlılar Jota Silva ile şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralık transferi için Nottingham Forest ile el sıkıştı.

Jota Silva kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar ve önemli bilgiler...

KİRALAMA ÜCRETİ 3 MİLYON EURO

Beşiktaş, Premier Lig ekibine Portekizli oyuncu için 3 milyon Euro kiralama ücreti ödeyecek. Oyuncunun satın alma opsiyonu 17 milyon Euro olacak.

İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın anlaşma sağladı Jota Silva İstanbul'a geldi.

Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Jota Silva, "Çok iyi hissediyorum. Burada olduğum için mutluyum ve heyecanlıyım. Beşiktaş gibi büyük bir takımın parçası olacağım için gurur duyuyorum." diye konuştu.

Siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen Jota, "Bizlere ve takıma olan tutkularını her zaman devam ettirsinler. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Ben ve takım arkadaşlarım onlar için sahada yüzde 100'ümüzü vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına poz veren 26 yaşındaki oyuncu, daha sonra havalimanından ayrıldı.

Jota Silva'nın sağlık kontrollerinin ardından transferin son gününde Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

