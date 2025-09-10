CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş Kartal Kayra Yılmaz ile nikah tazeledi!

Beşiktaş Kartal Kayra Yılmaz ile nikah tazeledi!

Beşiktaş'ta iç transferde önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 16:29 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 16:33
Beşiktaş Kartal Kayra Yılmaz ile nikah tazeledi!

Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesinin 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Siyah-beyazlıların resmi web sitesinden yapılan açıklamada,

"Gelişimini Futbol Akademimizde tamamlayan profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar yenilendi.

Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Kartal Kayra Yılmaz'a yeni dönemde başarılar diledi."

İfadeleri yer aldı.

