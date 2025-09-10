Beşiktaş Kartal Kayra Yılmaz ile nikah tazeledi!

Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesinin 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Siyah-beyazlıların resmi web sitesinden yapılan açıklamada,
"Gelişimini Futbol Akademimizde tamamlayan profesyonel futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar yenilendi. Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Kartal Kayra Yılmaz'a yeni dönemde başarılar diledi."
Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Kartal Kayra Yılmaz'a yeni dönemde başarılar diledi."
İfadeleri yer aldı.
Bilgilendirme | Kartal Kayra Yılmaz 🔗 https://t.co/PCsfWnDlGu pic.twitter.com/x019DnUWKg— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 10, 2025