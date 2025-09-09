CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Milli yıldız ilk idmanına çıktı

Milli yıldız ilk idmanına çıktı

Siyah-beyazlıların yeni transferi Cengiz Ünder, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli yıldız ilk idmanına çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlıların yeni transferi Cengiz Ünder, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

F.Bahçe'ye Uruguaylı orta saha!
G.Saray'da ısrar sürüyor! Hakan Çalhanoğlu...
DİĞER
Trabzonspor’un yeni kalecisi geliyor! Fenerbahçe maçına yetişecek
Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine dron saldırısı: Yangın çıktı!
G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi!
G.Saray'a İsveçli genç yetenek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Danimarka deplasmanda doludizgin! Danimarka deplasmanda doludizgin! 00:06
Hırvatistan farklı kazandı! Hırvatistan farklı kazandı! 00:06
İtalya 90+1'de galip! İtalya 90+1'de galip! 00:06
Danimarka deplasmanda doludizgin! Danimarka deplasmanda doludizgin! 00:06
Hırvatistan farklı kazandı! Hırvatistan farklı kazandı! 00:04
İtalya 90+1'de galip! İtalya 90+1'de galip! 23:53
Daha Eski
Devin Özek'ten teknik direktör açıklaması! Devin Özek'ten teknik direktör açıklaması! 23:47
F.Bahçe'de Tedesco gelişmesi! F.Bahçe'de Tedesco gelişmesi! 23:47
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 23:47
G.Saray'a İsveçli genç yetenek! G.Saray'a İsveçli genç yetenek! 23:47
Fırtına'ya Onana müjdesi! F.Bahçe maçında... Fırtına'ya Onana müjdesi! F.Bahçe maçında... 23:47
Porto'dan Okan Buruk'a Diogo Costa yanıtı! Porto'dan Okan Buruk'a Diogo Costa yanıtı! 23:47