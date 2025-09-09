CANLI SKOR ANA SAYFA
Kayseri'ye eksik gidecek

Beşiktaş'ın Avrupa kupası nedeniyle 24 Eylül'e ertelenen Kayserispor karşılaşmasında sahaya çıkarabileceği futbolcular belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 06:51
Beşiktaş'ın Avrupa kupası nedeniyle 24 Eylül'e ertelenen Kayserispor karşılaşmasında sahaya çıkarabileceği futbolcular belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatı gereği siyah-beyazlılar, yalnızca 10 Ağustos tarihinde tescilli olan oyuncuları kullanabilecek. Bu durum nedeniyle Beşiktaş, yeni transferlerinden yararlanamayacak ve Kayserispor karşısında dar bir kadroyla mücadele edecek.

G.Saray'da ısrar sürüyor! Hakan Çalhanoğlu...
'Gözleri KaraDeniz'in yıldızları konuştu! "Kalbinin sesini dinle"
Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine dron saldırısı: Yangın çıktı!
G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi!
G.Saray'a İsveçli genç yetenek!
