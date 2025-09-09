Kayseri’ye eksik gidecek

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ın Avrupa kupası nedeniyle 24 Eylül'e ertelenen Kayserispor karşılaşmasında sahaya çıkarabileceği futbolcular belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatı gereği siyah-beyazlılar, yalnızca 10 Ağustos tarihinde tescilli olan oyuncuları kullanabilecek. Bu durum nedeniyle Beşiktaş, yeni transferlerinden yararlanamayacak ve Kayserispor karşısında dar bir kadroyla mücadele edecek.