Beşiktaş'ta Jota Silva transferi tamam! Türkiye'ye geliyor

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer döneminin kapanmasına saatler kala takımlar girişimlerini sürdürüyor. Bu takımlar arasında yaz dönemi boyunca yaptığı hamleler ile en dikkat çeken takımlardan biri olan Beşiktaş, teknik direktörlük görevine getirdiği Sergen Yalçın'a eksiksiz bir kadro vermek üzere kanat transferine yoğunlaşmıştı.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre siyah beyazlılar, Jota Silva'nın şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu içeren kiralık transferi için Nottingham Forest ile el sıkıştı. Bu gece saatlerinde yola çıkacağı açıklanan Jota'nın sabah saatlerinde Türkiye'de olması bekleniyor.

Aktarılana göre Beşiktaş, Premier Lig ekibine Portekizli yıldız için 3 milyon Euro kiralama ücreti ödeyecek. Oyuncunun satın alma opsiyonu ise yaklaşık 17 milyon Euro olacak.

ROTASINI TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ

Transfer döneminin başından bu yana Sporting CP'ye gitmesi beklenen Jota, Portekiz ekibinin transferden vazgeçmesi üzerine Türkiye ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmeye almıştı. Düzenli olarak ilk 11'de oynamak isteyen 26 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın kanat oyuncusu ihtiyacından ötürü siyah beyazlı formaya "evet" dedi.

Transferin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

