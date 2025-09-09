CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Ezeli rekabet ebedi dostluk

Ezeli rekabet ebedi dostluk

Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinin geçmişinde iki takım formasını da giyen çok sayıda futbolcu bulunuyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 06:51
Ezeli rekabet ebedi dostluk

İki takımın kadrosunda yer alan unutulmaz futbolcular Birol Pekel, Selim Soydan, Ali Soydan, Şenol Birol, Adem İbrahimoğlu, Ali Kemal Denizci, Engin İpekoğlu, Tayfur Havutçu, Feyyaz Uçar, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Oktay Derelioğlu, Alpay Özalan, Ahmet Yıldırım, Emre Aşık, Ali Güneş, Tayfun Korkut, Mustafa Doğan, Murat Şahin, Tümer Metin, Mert Nobre, Fahri Tatan, Mehmet Yozgatlı, Rüştü Reçber, Burak Yılmaz, Yusuf Şimşek, Mehmet Aurelio, Egemen Korkmaz, Mamadou Niang, Uğur Boral, Sezer Öztürk, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail Köybaşı, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Jose Sosa, Josef de Souza, Mehmet Topal, Salih Uçan, Mert Günok, Michy Batshuayi, Umut Nayir, Cenk Tosun, Anderson Talisca, Cengiz Ünder.

UNUTULMAZ FUTBOLCULAR

Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinin geçmişinde iki takım formasını da giyen çok sayıda futbolcu bulunuyor. Birol Pekel'den Feyyaz Uçar'a, Sergen Yalçın'dan Tümer Metin'e, Rüştü Reçber'den Gökhan Gönül'e kadar Türk futboluna adını ezberletmiş birçok futbolcu listede yer alıyor. Christoph Daum ile Mustafa Denizli, iki takımla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan teknik direktörler olarak göze çarpıyor.

