Azeriler Santos’u yolladı

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçen Fernando Santos Azerbaycan'da da dikiş tutturamadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 06:51
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçen Fernando Santos Azerbaycan'da da dikiş tutturamadı. Azerbaycan Federasyonu Santos ile yolların ayrıldığını duyurdu. Siyah - beyazlılardaki performansıyla eleştirilen tecrübeli çalıştırıcının Azerbaycan'daki serüveni de oldukça karanlık geçti. Portekizli çalıştırıcı, Azerbaycan Milli Takımı'nın başında çıktığı 11 maçta galibiyet yüzü göremedi. Santos'un takımı, 9 maçta kalesinde 29 gol gördü ve sadece 4 gol atabildi.

