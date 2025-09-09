Mika Godts iddiası geldi

Sol kanat transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş rotasını Hollanda'ya çevirdi. Siyah beyazlıların Ajax forması giyen Mika Godts ile ilgilendiği öğrenildi. Hollanda basını Voetbal International, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kanat oyuncusu için 15 milyon euro teklif ettiğini yazdı. Bire birdeki başarısı ve dripling özellikleriyle dikkatleri çeken Godts geçtiğimiz sezon Hollanda ekibiyle 47 maça çıktı. Genç oyuncu bu süre zarfında 7 gol, 8 asiste imza atarak 15 gole katkı yaptı.