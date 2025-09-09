CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Mika Godts iddiası geldi

Mika Godts iddiası geldi

Sol kanat transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş rotasını Hollanda'ya çevirdi. Siyah beyazlıların Ajax forması giyen Mika Godts ile ilgilendiği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 06:51
Mika Godts iddiası geldi

Sol kanat transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş rotasını Hollanda'ya çevirdi. Siyah beyazlıların Ajax forması giyen Mika Godts ile ilgilendiği öğrenildi. Hollanda basını Voetbal International, Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kanat oyuncusu için 15 milyon euro teklif ettiğini yazdı. Bire birdeki başarısı ve dripling özellikleriyle dikkatleri çeken Godts geçtiğimiz sezon Hollanda ekibiyle 47 maça çıktı. Genç oyuncu bu süre zarfında 7 gol, 8 asiste imza atarak 15 gole katkı yaptı.

