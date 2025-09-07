CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Kartal’ın zor fikstürü

Süper Lig’de Kayseri ve Konya deplasmanlarına, Göztepe ile Galatasaray karşılaşmaları da eklendi. Yoğun maraton öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın’ı zor ve kritik günler bekliyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avrupa Kupası nedeniyle Süper Lig'de 1. ve 3. hafta karşılaşmaları ertelenen Beşiktaş'ı Eylül ve Ekim başında zorlu maçlar bekliyor olacak. Siyah beyazlılar bir yandan Kayserispor ile Konyaspor deplasmanlarına giderken, rutin fikstüründe de Göztepe ve Galatasaray dış saha karşılaşmalarını oynayacak. Ertelenen Kayserispor karşılaşmasının tarihi belli olurken, Konyaspor maçı tarihi ise sonra netlik kazanacak. Kara Kartal evinde, Başakşehir ve Kocaelispor'u ağırlayacak.

ATEŞTEN GÖMLEK GÜNLER

Hazırlık ve Avrupa maçlarında oyun ve sonuç olarak artı hanesine yeni sezon için umut verecek notlar ekleyemeyen, Süper Lig'de de Eyüp'ü son dakika golüyle geçen ve Alanya'ya yenilen Beşiktaş'ın çiçeği burnundaki teknik adamı Sergen Yalçın ateşten gömlek günlere kanat açacak. Hem kısa sürede taktiksel anlamda değişikliğe, hem kadro olarak takviyeye giderken hem de tek ve en önemli hedefi kalan ligde de zorlu rakipleriyle mücadele edecek.

