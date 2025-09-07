Kartal’ın zor fikstürü

Avrupa Kupası nedeniyle Süper Lig'de 1. ve 3. hafta karşılaşmaları ertelenen Beşiktaş'ı Eylül ve Ekim başında zorlu maçlar bekliyor olacak. Siyah beyazlılar bir yandan Kayserispor ile Konyaspor deplasmanlarına giderken, rutin fikstüründe de Göztepe ve Galatasaray dış saha karşılaşmalarını oynayacak. Ertelenen Kayserispor karşılaşmasının tarihi belli olurken, Konyaspor maçı tarihi ise sonra netlik kazanacak. Kara Kartal evinde, Başakşehir ve Kocaelispor'u ağırlayacak.

ATEŞTEN GÖMLEK GÜNLER

Hazırlık ve Avrupa maçlarında oyun ve sonuç olarak artı hanesine yeni sezon için umut verecek notlar ekleyemeyen, Süper Lig'de de Eyüp'ü son dakika golüyle geçen ve Alanya'ya yenilen Beşiktaş'ın çiçeği burnundaki teknik adamı Sergen Yalçın ateşten gömlek günlere kanat açacak. Hem kısa sürede taktiksel anlamda değişikliğe, hem kadro olarak takviyeye giderken hem de tek ve en önemli hedefi kalan ligde de zorlu rakipleriyle mücadele edecek.