Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi'den kötü haber geldi...

Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
September 11, 2025
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına gelmesinin ardından son maçında Alanyaspor'a 2-0 yenilen Kartal'da gözler Başakşehir maçına çevirildi.
Transfer döneminde kadrosuna önemli yıldız isimleri dahil eden siyah beyazlı ekibin yeni yıldızı Wilfred Ndidi, Güney Afrika-Nijerya maçında sakatlığı nedeniyle oyuna devam edememişti.
Ndidi cephesinden kötü haber geldi. Trt Spor'da yer alan habere göre Wilfred Ndidi, sakatlığı sebebiyle Başakşehir ve Göztepe maçlarında forma giyemeyecek.
Bu sezon Nijeryalı orta saha oyuncusu Beşiktaş formasıyla 4 maça çıkmıştı.