Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi'den kötü haber geldi...

Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi'den kötü haber geldi...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı. İşte yıldız oyuncunun kaçıracağı maçlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 11:12 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 11:25
Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi'den kötü haber geldi...

Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına gelmesinin ardından son maçında Alanyaspor'a 2-0 yenilen Kartal'da gözler Başakşehir maçına çevirildi.

Transfer döneminde kadrosuna önemli yıldız isimleri dahil eden siyah beyazlı ekibin yeni yıldızı Wilfred Ndidi, Güney Afrika-Nijerya maçında sakatlığı nedeniyle oyuna devam edememişti.

Ndidi cephesinden kötü haber geldi. Trt Spor'da yer alan habere göre Wilfred Ndidi, sakatlığı sebebiyle Başakşehir ve Göztepe maçlarında forma giyemeyecek.

Bu sezon Nijeryalı orta saha oyuncusu Beşiktaş formasıyla 4 maça çıkmıştı.

