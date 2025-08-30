CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Yuvaya dönüş

Yuvaya dönüş

Beşiktaş, Solskjaer ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına 2. kez Sergen Yalçın’ı getirdi. Tecrübeli teknik adam, ayağının tozuyla ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Yuvaya dönüş

Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başladı. UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lozan'a 1-0 yenilerek elenen Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırmıştı. Bu gelişmenin ardından harekete geçen Başkan Serdal Adalı, Yalçın ile görüşerek tecrübeli teknik adamla anlaşmaya vardı. 52 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş, daha önce 2020-2022 yılları arasında yaklaşık iki sezon boyunca takımı çalıştıran Yalçın'ın liderliğinde 2020-2021 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Siyah-beyazlı takımı 29 Ocak 2020-9 Aralık 2021 tarihlerinde çalıştıran 52 yaşındaki deneyimli teknik adam Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Yalçın, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde toplam 83 maça çıktı. Siyah-beyazlı takım bunların 47'sini kazanırken, 12 maçtan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğündeki 24 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Kara Kartallar, Yalçın yönetimindeki 83 karşılaşmada 156 gol atıp kalesinde 107 gol gördü.

GEÇEN YIL REDDETMİŞTİ

Sergen Yalçın, son olarak Aralık 2024'te Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığı sonrası Beşiktaş'ın gündemine geldi, ancak kardeşinin sağlık sorunları nedeniyle teklifi reddetti. Solskjaer'in ayrılığı sonrası bu kez görevi kabul etti. Beşiktaş sonrası Antalyaspor'u çalıştıran Yalçın, burada 23 maçta 1.22 puan ortalaması yakaladı.

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Sergen Yalçın, siyah beyazlıların başında ilk idmanına çıktı. 52 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 4'üncü haftasında Pazar günü deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için akşam tesislerde yaptığı antrenmanı yönetti. Yalçın, antrenman öncesi siyah beyazlı futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

OLE DÖNEMİ 223 GÜN SÜRDÜ

223 gün görevde kalabilen Solskjaer Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 29 maça çıktı. Norveçli teknik direktör, siyah-beyazlı futbolcu takımının başında Süper Lig'de 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 ve UEFA Konferans Ligi'nde 4 olmak üzere 29 maçta görev yaptı. Söz konusu süreçte 15 galibiyet elden eden Solskjaer, 5 beraberlik ve 9 da yenilgi yaşadı.

İKİ HOCAYI YEDİLER

Beşiktaş'ın karşılaştığı iki İsviçre takımı, siyah-beyazlılarda taşları yerinden oynattı. Ekim 2023'te Lugano'ya mağlup olan Kartal'da Şenol Güneş'le yollar ayrılmıştı. Önceki gün bir başka İsviçre temsilcisi Lozan karşısında alınan 1-0'lık yenilgi ve Avrupa'ya veda edilmesi sonrası Solskjaer'in görevine son verildi.

SOLSKJAER'İN TAZMİNATI

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile 18 Ocak'ta 1,5+1 yıllık sözleşme imzalanmış, ancak görev süresi 223 gün sürdü. Solskjaer ve ekibinin alacağı tazminat yaklaşık 3.5 milyon euro olarak belirlendi. Yıllık maaşı 2.2 ile 4 milyon euro arasında olan Solskjaer'in 1.5 yıllık toplam ücreti de 3.5 milyon euro civarındaydı. Öte yandan, Solskjaer'in M. United'dan ayrılırken 9 milyon euro tazminat almıştı.

