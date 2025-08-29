CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Tiago Djalo: Büyük bir takıma geldiğimi biliyorum

Tiago Djalo: Büyük bir takıma geldiğimi biliyorum

Beşiktaş'ın yeni transferi Tiago Djalo, kalitesini göstermek için siyah-beyazlı ekibin kendisi açısından bir şans olduğunu söyledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 20:41
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tiago Djalo: Büyük bir takıma geldiğimi biliyorum

Siyah-beyazlı kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu YouTube'da paylaştığı videoda Portekizli stoperin açıklamaları yer aldı.

Beşiktaş'a geldiği için hissettiği mutluluğu dile getiren Djalo, "Burada olduğum için çok mutluyum. Kalitemi gösterebilmek adına benim için yeni bir şans. Büyük bir takıma geldiğimi biliyorum ve takımıma kupalar kazanma yolunda yardım etmek için heyecanlıyım." dedi.

Transfer süreciyle ilgili konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Geleceğim ve ne yapmak istediğim hakkında düşünüyordum ve Beşiktaş'ın beni gerçekten istediğini biliyordum. Büyük bir kulüp olduğunu bildiğim için buraya gelmeye karar verdim. Daha önceden Beşiktaş ile ilgili güzel şeyler duydum. Burada oynamış arkadaşımla konuştum ve hepsi bana güzel şeyler anlattı. Tabii ben de Beşiktaş'ın iyi bir takıma sahip olduğunu hem kendi liginde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yaptığını biliyordum. Böylece, takıma katılmayı kabul etmek benim için çok da zor olmadı." ifadelerini kullandı.

Eski Beşiktaşlı futbolcu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile birliktel oynadığını anlatan Djalo, "Burak Yılmaz' ile konuştum. Lille'de beraber oynadığımız dönemden tanıdığım bir arkadaşım kendisi ve o, hem kulüp hem de taraftarlar hakkına birçok güzel şey söyledi. Ayrıca, Joao Mario ile konuştum. Onu da uzun zamandır tanıyorum. O da hem takım hem de kulüp hakkında güzel şeyler söyledi." diye konuştu.

REKLAM
F.Bahçe'den flaş karar! Teknik direktör...
DİĞER
Jose Mourinho yine tazminatla ayrıldı! Çalıştırdığı takımlardan aldığı rakamlar rekor kırdı
Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ve Putin haftaya Çin'de görüşecek | Ukrayna'da çözümü getirecek zirve mi?
Kerem resmen F.Bahçe'de!
Merve Terim'den Kerem için flaş paylaşım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de kritik toplantı sona erdi! F.Bahçe'de kritik toplantı sona erdi! 20:27
De La Fuente'den Arda'ya övgü dolu sözler! De La Fuente'den Arda'ya övgü dolu sözler! 20:18
F.Bahçe seçim tarihini açıkladı! F.Bahçe seçim tarihini açıkladı! 19:26
2025-2026 Süper Lig sezonuna Mehmet Ali Yılmaz ismi verildi 2025-2026 Süper Lig sezonuna Mehmet Ali Yılmaz ismi verildi 19:17
Ümit Millilerin aday kadrosu açıklandı! Ümit Millilerin aday kadrosu açıklandı! 18:52
Osimhen ve Ndidi'ye milli davet! Osimhen ve Ndidi'ye milli davet! 18:44
Daha Eski
"Alperen'in dinlenmesini istedim çünkü..." "Alperen'in dinlenmesini istedim çünkü..." 18:39
Ahmetcan Kaplan'ı NEC Nijmegen'e kiralandı! Ahmetcan Kaplan'ı NEC Nijmegen'e kiralandı! 18:35
Montella'dan Barış Alper sorusuna yanıt! Montella'dan Barış Alper sorusuna yanıt! 18:28
Fırtına'da orta saha bombası! Bennacer'in kararı... Fırtına'da orta saha bombası! Bennacer'in kararı... 18:06
Crystal Palace yeni transferini duyurdu! Crystal Palace yeni transferini duyurdu! 17:58
TFF açıkladı! İspanya maçında... TFF açıkladı! İspanya maçında... 17:55