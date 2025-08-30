Büyük kulübe geldim

Savaşçı bir oyuncu olduğunu söyleyen Beşiktaş'ın yeni transferi Tiago Djalo, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu, kalitemi gösterebilmek adına benim için yeni bir şans. Büyük bir takıma geldiğimi biliyorum ve takımıma kupalar kazanma yolunda yardım etmek için heyecanlıyım" dedid. Taraftarlar hakkında da övgü dolu sözler söyleyen Djalo, Sahaya çıkmak ve onları mutlu etmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.