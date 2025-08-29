Beşiktaş'ta Al-Musrati Hellas Verona'ya transfer oldu!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Al-Musrati için resmi açıklama yapıldı. Futbolcunun yeni adresi belli oldu.

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 17:07 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 17:13
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Al-Musrati için resmi açıklama yapıldı. Futbolcunun yeni adresi belli oldu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2.000.000 Avro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7.000.000 Avro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır."

