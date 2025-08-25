Immobile sakatlandı

Beşıktaş'tan bedelsiz ayrılıp Seria ekiplerinden Bologna'ya imza atan Ciro İmmobile, Serie A'ya talihsiz bir başlangıç yaptı. İtalyan golcü, Bologna forması ile Roma deplasmanında çıktığı ilk resmi maçı bitiremedi. Roma'nın 1-0 kazandığı mücadelenin 31. dakikasında aldığı darbe sonrası sahayı terk etti.
Beşıktaş'tan bedelsiz ayrılıp Seria ekiplerinden Bologna'ya imza atan Ciro İmmobile, Serie A'ya talihsiz bir başlangıç yaptı. İtalyan golcü, Bologna forması ile Roma deplasmanında çıktığı ilk resmi maçı bitiremedi. Roma'nın 1-0 kazandığı mücadelenin 31. dakikasında aldığı darbe sonrası sahayı terk etti.