Resmen Kartal

Beşiktaş, savunma hattını İtalyan ekibi Juventus'tan Tiago Djalo ile güçlendirdi. Siyah-beyazlı ekip, Portekizli futbolcuyu 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Djalo'ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı. Portekizli oyuncu Serdal Adalı'nın katıldığı törende kendisini siyahbeyazlı renkleyen bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Öte yandan, 25 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçti. Portekizli oyuncuda herhangi bir sağlık problemine rastlanmadı.

DETAYLAR AÇIKLANDI

Juventus, Tiago Djalo'nun Beşiktaş'a transferinin detaylarını açıkladı. İki takım arasındaki anlaşmaya göre, Beşiktaş, Djalo için 3 yıl içerisinde 3.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcu için 1 milyon euro bonus ödemesi yapacak.