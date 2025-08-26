El Bilal Toure Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Malili santrfor El Bilal Toure'yi satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Atalanta'yla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde: "El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır."

30 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Atalanta ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu için kulübü, 2023'de 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 2024 yazında Stuttgart'a kiralanmış ve bu sezon başında geri dönmüştü. Havalimanında siyahbeyazlı yöneticiler ve taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılanan yıldız futbolcunun mutluluğu dikkat çekti. Oyuncu bugün sağlık kontrolünden geçecek.

SAKATLIK ENDİŞESİ

Malili futbolcu, 2024-2025 sezonunda 3 farklı problem yaşadı. Toplamda 28 maç kaçırdı. 2023-2024 sezonuna baktığımızda durum daha da kötü. El Bilal Toure, o sezonda 32 resmi maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. 2022-2023'te 13, 2021-

2022'de ise 11 karşılaşmada sağlık problemlerinden ötürü takımını yalnız bıraktı.

FEYENOORD'A ÇALIM

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Malili forvet El Bilal Touré için Feyenoord da devreye girmiş, ancak oyuncu tercihini Beşiktaş'tan yana kullanmış. Hızlı ve güçlü bir oyuncu olan Toure, her iki ayağını da etkin bir şekilde kullanabiliyor. Hava toplarında ve ikili mücadelelerdeki üstün performansı dikkat çekiyor.

17

Geçtiğimiz sezonu Stutgart'ta geçiren Toure 17 maçta 3 gol 1 asist üretti.