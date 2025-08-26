CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş El Bilal Toure Beşiktaş'ta

El Bilal Toure Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlılarla anlaşan Atalanta’nın golcü futbolcusu El Bilal Toure, sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
El Bilal Toure Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Malili santrfor El Bilal Toure'yi satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Atalanta'yla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde: "El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır."

30 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Atalanta ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu için kulübü, 2023'de 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 2024 yazında Stuttgart'a kiralanmış ve bu sezon başında geri dönmüştü. Havalimanında siyahbeyazlı yöneticiler ve taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılanan yıldız futbolcunun mutluluğu dikkat çekti. Oyuncu bugün sağlık kontrolünden geçecek.

SAKATLIK ENDİŞESİ

Malili futbolcu, 2024-2025 sezonunda 3 farklı problem yaşadı. Toplamda 28 maç kaçırdı. 2023-2024 sezonuna baktığımızda durum daha da kötü. El Bilal Toure, o sezonda 32 resmi maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. 2022-2023'te 13, 2021-

2022'de ise 11 karşılaşmada sağlık problemlerinden ötürü takımını yalnız bıraktı.

FEYENOORD'A ÇALIM

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Malili forvet El Bilal Touré için Feyenoord da devreye girmiş, ancak oyuncu tercihini Beşiktaş'tan yana kullanmış. Hızlı ve güçlü bir oyuncu olan Toure, her iki ayağını da etkin bir şekilde kullanabiliyor. Hava toplarında ve ikili mücadelelerdeki üstün performansı dikkat çekiyor.

17

Geçtiğimiz sezonu Stutgart'ta geçiren Toure 17 maçta 3 gol 1 asist üretti.

F.Bahçe'ye sambacı 10 numara!
F.Bahçe'ye Ekvadorlu kanat!
DİĞER
Icardi’nin sevgilisi China Suarez İstanbul’a aşık oldu! Türkçe öğrenmeye başladı
Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor
F.Bahçe'nin Zinchenko aşkı sürüyor!
Yönetimden Benfica maçı için dev prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan’ın Rabiot aşkı alevlendi Aslan’ın Rabiot aşkı alevlendi 07:16
Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! 00:50
Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! Getafe deplasmanda Sevilla'yı devirdi! 00:46
Muhteşem düello Liverpool'un! Muhteşem düello Liverpool'un! 00:14
Muhteşem düello Liverpool'un! Muhteşem düello Liverpool'un! 00:14
İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! 23:46
Daha Eski
Inter lige farklı başladı! Inter lige farklı başladı! 23:46
Inter lige farklı başladı! Inter lige farklı başladı! 23:46
İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! İstanbulspor ile Manisa FK yenişemedi! 23:37
Premier Lig ekibinden Livakovic'e teklif! Premier Lig ekibinden Livakovic'e teklif! 23:31
Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... Inter'den Yusuf için dev teklif! F.Bahçe'nin kararı... 23:31
Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif! Keny Arroyo'ya Brezilya'dan flaş teklif! 23:31