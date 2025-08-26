Beşiktaş'ın İskoçya'nın Rangers takımından kadrosuna kattığı eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'a dönmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Beşiktaş'ı çok özledim. İlk günkü heyecanla buradayım. Bu formayı giymek beni çok mutlu etti. Beşiktaş'ta doğdum, büyüdüm. Burada şampiyonluklar yaşamak, kupalar kaldırmak istiyorum" dedi. Genç oyunculara destek olmayı hedefleyen Rıdvan, taraftarları özlediğini ve sezon sonunda onlarla kutlama yapmayı umduğunu ifade etti.