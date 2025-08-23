Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'ta

Beşiktaş, uzun süredir gündemde olan Rıdvan Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, İskoç devi Rangers ile yürüttüğü yoğun görüşmelerde tüm pürüzleri giderdi ve anlaşma sağlandı. 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak genç ve yetenekli sol bek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi resmi sözleşmeye imza atacak. Güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro olan 24 yaşındaki oyuncu, Glasgow Rangers formasıyla çıktığı 77 maçta ise 2 gol ve 6 asistle takımına katkı sağladı.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Rıdvan Yılmaz, daha önce Beşiktaş altyapısından yetişerek A takıma yükselmiş ve kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Hızı, tekniği ve sahadaki mücadeleci yapısıyla dikkat çeken genç oyuncu, Glasgow Rangers'taki performansıyla da adından söz ettirmişti. Beşiktaş A Takımı'nda 62 maçta 4 gol ve 7 asistlik performans sergileyen başarılı milli sol bek A Milli Takım formasını da giyen Rıdvan, bugüne dek 7 kez Türkiye adına sahaya çıktı.

77

2023 yılında Beşiktaş'tan 4 milyon Euro karşılığında G. Rangers'a transfer olan Rıdvan, İskoç ekibinde 77 maçta süre alırken, 2 gol ve 6 asist kaydetti.