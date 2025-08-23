Hedef Wout Faes

Beşiktaş, Leicester City'nin Belçikalı stoperi Wout Faes'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Fabrizio Romano'nun haberine göre, siyah- beyazlılar 27 yaşındaki savunma oyuncusu için görüşmelere başladı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Faes'in Leicester City ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Beşiktaş Başkanı Adalı, daha önce Ndidi transferinde kurulan iyi ilişkileri avantaja çevirerek bu transferi tamamlamak için çalışmalarını hızlandırdı.